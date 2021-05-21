Курган, , 11:49 — REGNUM Фермера из Кургана лишили декларации о соответствии на семена льна. Об этом сообщает пресс-служба управления Россельхознадзора по Челябинской и Курганской областям.

В ведомство обратилась организация с заявлением на выдачу фитосанитарных сертификатов на 598 тонн семян льна масличного, которое будет закуплено у курганского фермера. Покупателю фермер представил декларацию, принятую на основании протокола испытаний, выданного лабораторией, которая не состоит в Едином реестре органов по сертификации испытательных центров Евразийского экономического союза. Поэтому данная декларация о соответствии не может считаться достоверной, пояснили в россельхознадзоре.

Фермера за недостоверное декларирование привлекут к административной ответственности по части 1 статьи 14.44 КоАП РФ («Недостоверное декларирование соответствия продукции»).