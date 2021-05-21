Москва, , 11:58 — REGNUM Признание руководителя компаний SpaceX и Tesla Илона Маска о том, что он прибыл на землю из будущего, было шуткой. Об этом он лично заявил 21 мая на марафоне «Новое знание» в Москве, передает корреспондент ИА REGNUM.

Один из участников форума напомнил ему, что Маск говорил об этом во время одного из интервью, и уточнил, правда ли это.

«А что, разве это не видно?» — смеясь, ответил предприниматель.

После этого Маск пояснил, что ему часто задают необычные вопросы, наподобие этого, или, например, о том, не является ли он инопланетянином. Отвечать на них бизнесмен старается шутками.

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