Иркутск, 21 мая 2021, 11:47 — REGNUM В Иркутской области число умерших пациентов с COVID-19 достигло 2511 человек, причём семеро из них погибли только за последние сутки.
Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: создаём «санитарный щит» — все новости»
Также, судя по данным оперативного штаба на 21 мая, общее число выявленных в Приангарье носителей SARS-CoV-2 — 68 853 человека (+113 за последние сутки). Госпитализированы 1162 (+32 за последние сутки).
Выздоровели 66 867 пациентов (+143 за последние сутки).
Ещё 276 пациентов погибли от болезней, не связанных с COVID-19 (+1 за последние сутки).
Читайте также: В Приангарье жертвами COVID-19 стали ещё восемь человек