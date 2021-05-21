Иркутск, , 11:47 — REGNUM В Иркутской области число умерших пациентов с COVID-19 достигло 2511 человек, причём семеро из них погибли только за последние сутки.

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Также, судя по данным оперативного штаба на 21 мая, общее число выявленных в Приангарье носителей SARS-CoV-2 — 68 853 человека (+113 за последние сутки). Госпитализированы 1162 (+32 за последние сутки).

Выздоровели 66 867 пациентов (+143 за последние сутки).

Ещё 276 пациентов погибли от болезней, не связанных с COVID-19 (+1 за последние сутки).

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