Ташкент, , 11:45 — REGNUM В Узбекистане примут дополнительные меры для реабилитации женщин, пострадавших от насилия. Об этом сообщает издание Norma. uz со ссылкой на соответствующее постановление президента республики.

Согласно документу, упраздняются центры реабилитации и адаптации лиц, пострадавших от насилия, и предупреждения суицидов. На базе этих организаций будут созданы центры реабилитации и адаптации женщин.

В республики оптимизированы 197 старых центров и создано 29 женских центров. Они займутся оказанием экстренной медицинской, психологической, социальной, правовой и иной помощи.

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