Москва, , 11:45 — REGNUM Увеличение в РФ пошлины на экспорт черного лома вряд ли снизит цены на внутреннем рынке. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 21 мая заявил доцент кафедры фондовых рынков и финансового инжиниринга факультета финансов и банковского дела РАНХиГС Сергей Хестанов, комментируя информацию о том, что власти РФ могут повысить эту пошлину в два раза.

«Рост цен и соответствующий рост экспорта связаны с двумя сильными тенденциями: ростом цен на мировом рынке и ослаблением рубля в 6−9-месячном промежутке, — сказал Хестанов. — В этих условиях экспорт лома черного металла становится достаточно выгодным. С внедрением пошлины в размере 45 евро за тонну экспорт лома черных металлов заметно упал (примерно на треть). При этом никакого снижения цен на внутреннем рынке не произошло».

Учитывая этот опыт, как полагает Хестанов, увеличение пошлины в два раза, скорее всего, приведет к более серьезному сокращению экспорта и вряд ли снизит цены на внутреннем рынке.

«Теоретически доля незаконного экспорта может вырасти, — сказал Хестанов. — Однако на практике организовать незаконный экспорт черного лома весьма проблематично: стоимость единицы небольшая, и вывоз металла на значимую сумму означает вывоз большого объема лома, который физически сложно скрыть».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть прогноз, что Китай увеличит спрос на российский металл.

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