Озёрск, Челябинская область, , 11:42 — REGNUM В Челябинской области 13 сотрудников одной из фирм Озёрска получили зарплату только после возбуждения уголовного дела. Об этом сообщает региональное управление СКР.

Размер долга превысил 1 млн рублей. Задолженность накопилась в 2019 и 2020 годах. После заведения дела она была целиком погашена.

Теперь директор организации может избежать уголовного наказания. Следователь СКР уже направил в суд ходатайство о том, чтобы прекратить в отношении него дело и назначить ему судебный штраф.