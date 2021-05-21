Иерусалим, , 11:47 — REGNUM К утру 21 мая в Израиле официально подтверждены 33 новых случая заражения коронавирусом. Об этом сообщает минздрав в обновленной сводке. Сутками ранее в стране были выявлены 55 случаев, еще днем ранее — 22.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: как спуститься с плато — трансляция»

За сутки в стране обработали 24 971 тест на коронавирус, положительными оказались лишь 0,1%.

В сумме с начала пандемии в стране выявлен 839 281 случай заражения. В больницах находятся 112 ковид-пациентов, из них в тяжелом состоянии 61, в критическом 42, на ИВЛ — 41.

За сутки в стране болезнь унесла одну жизнь, общее число скончавшихся — 6396.