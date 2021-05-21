Барнаул, , 11:42 — REGNUM В Алтайском крае, где проживает более двух миллионов граждан, на 21 мая 2021 года от коронавируса привились 228 415 человек (+ 3 295 за последние сутки). Такие данные приводит оперативный штаб региона.

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Также известно, что 44 681 человек получил первую прививку (на 616 меньше, чем 20 мая) и 183 734 (+3911 за последние сутки) человек полностью привиты.

В регион поступило уже 298 107 комплектов (компонент I + компонент II) комбинированной векторной вакцины для профилактики коронавирусной инфекции (на 1620 больше, чем 20 мая).

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