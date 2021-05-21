Бангкок, , 11:45 — REGNUM Режим чрезвычайного положения (ЧП), введенный в Таиланде из-за пандемии коронавирусной инфекции, продлен национальным центром по борьбе с SARS-CoV-2 еще на два месяца — до 31 июля. Об этом 21 мая сообщил заместитель пресс-секретаря министерства иностранных дел королевства Натапану Нопакун.

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«На заседании центра по борьбе с коронавирусом в королевстве было принято решение о продлении режима ЧП до 31 июля», — приводит его слова таиландский новостной портал MGR online.

Также Нопакун добавил, что такое решение было принято для сдерживания дальнейшего распространения коронавируса в стране.

Отметим, на сегодняшний день на территории Таиланда было выявлено в общей сложности свыше 123 тыс. случаев заражения коронавирусом за весь период пандемии.