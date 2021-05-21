Москва, , 11:51 — REGNUM Российское посольство направило Украине ноту протеста из-за действий радикалов возле здания дипмиссии в Киеве, поводом для которой стало обострение конфликта между Израилем и Палестиной. Об этом официальный представитель МИД Мария Захарова сообщила 21 мая на брифинге.

Украинские радикалы, отметила Захарова, выразили протест против деятельности палестинского движения ХАМАС, которому, как и Донбассу, якобы помогает Москва. В ходе акции звучали антироссийские лозунги и оскорбления, участники мешали въезду на территорию посольства.

«Это какая-то изуверская логика, но в такой парадигме живут наши соседи, по крайней мере, радикально настроенная часть украинского государства», — заявила Захарова.

Акция в поддержку Израиля состоялась в Киеве 16 мая. Одним из участников был бывший депутат Верховной рады Борислав Береза.

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