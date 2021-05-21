Москва, , 11:41 — REGNUM Законопроект, обязывающий международные IT-компании открывать свои представительства в России, внесли в Госдуму депутаты во главе с Александром Хинштейном («Единая Россия»), передает корреспондент ИА REGNUM 21 мая.

Нормы коснутся IT-компании, чья ежесуточная аудитория в РФ превышает 0,5 млн человек.

Инициатива предписывает им создать в России филиал, представительство или уполномоченное юрлицо, зарегистрировать личный кабинет на сайте Роскомнадзора, а также разместить на своём ресурсе электронную форму для обратной связи с российскими гражданами и организациями.

Одновременно законопроект содержит и меры понуждения, призванные стимулировать IT-гигантов к «приземлению» и соблюдению российского законодательства. Так, среди этих мер — информирование пользователей о нарушении ресурсом российских законов, запрет размещения рекламы на ресурсе, а также рекламы самого ресурса у сторонних рекламодателей, ограничение платежей и переводов денежных средств, запрет на поисковую выдачу, запрет на сбор и трансграничную передачу персональных данных, а также замедление трафика или блокировка ресурса.

«Приземление» в России затронет социальные сети, рекламные системы, аудиовизуальные сервисы, мессенджеры, магазины, поисковики, хостинговых провайдеров, а также игровых дистрибьюторов и онлайн-игры, отмечали ранее в комитете Госдумы по информполитике.

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