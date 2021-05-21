Москва, , 11:41 — REGNUM Депутат Государственной думы РФ Наталья Поклонская («Единая Россия») направила запросы с просьбой рассмотреть возможность изменения статуса Форосского парка-памятника с регионального на федеральный. Об этом 21 мая депутат написала в социальных сетях.

Поклонская напомнила, что парк является особо охраняемой природной территорией регионального значения, и режим его охраны и использования установлен и определяется властями Республики Крым.

«В связи с тем, что месяц назад (то есть после моих запросов) правительством Крыма было принято решение об освобождении виновных лиц от проведения компенсационного озеленения (Постановление Совета Министров № 227 от 13.04.2021 г. ), мной были направлены ещё запросы в том числе с просьбой рассмотреть возможность изменения статуса парка с регионального на федеральный», — сообщила Поклонская.

Как сообщало ИА REGNUM, жители Ялты забили тревогу в связи с застройкой Форосского парка-памятника в феврале 2020 года. Тогда глава Крыма Сергей Аксёнов неоднократно заявлял, что работы по строительству и реконструкции корпусов детского лагеря ведутся законно и приостановлены не будут.

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