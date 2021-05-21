Вашингтон, , 11:40 — REGNUM Британский боксёр Тайсон Фьюри проведёт третий поединок с американцем Деонтеем Уайлдером. Об этом 21 мая сообщает ESPN.

По информации издания, Фьюри и Уайлдер договорились о проведении третьего боя, который запланирован на 24 июля. В ближайшее время они должны подписать контракт на поединок.

Отмечается, что если это произойдёт, то поединок Фьюри с Энтони Джошуа, запланированный на 14 августа, придётся отложить на неопределённый срок.

Напомним, первый бой Фьюри и Уайлдера прошёл в декабре 2018 года и завершился вничью. В феврале 2020 года Фьюри нокаутировал Уайлдера и стал чемпионом по версии WBC в тяжёлом весе.

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