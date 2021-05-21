Екатеринбург, , 11:43 — REGNUM В Екатеринбурге отменили взимание платы за посещение Ботанического сада Уральского отделения РАН. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе свердловского надзорного ведомства.

Прокуратура выявила, что утверждение размера платы произошло с нарушением. Изменение было утверждено приказом руководства парка, но проект приказа нужно было согласовать с Министерством науки и высшего образования РФ. Парк является является особо охраняемой природной территорией федерального значения.

Надзорное ведомство принесло протест на приказ директора парка. До согласования с Минобразования вход в парк снова стал бесплатным.

Как сообщало ИА REGNUM, вход в парк стал платным (150 рублей за посещение) с 20 апреля 2021 года.

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