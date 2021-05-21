Берлин, , 11:42 — REGNUM Немецкий автопроизводитель Porsche планирует представить более мощные версии электрического Taycan — GTS и Sport Turismo GTS. Об этом сообщается на сайте CarsWeek.

Официальной информации о новых версиях пока нет. На данный момент Taycan продаётся в комплектациях 4S, Turbo и Turbo S и GTS (Gran Turismo Sport). Последний вариант предназначен для гоночных треков. Версии GTS имеют более низкий вес и улучшенную управляемость. Также такие версии авто оснащаются дополнительными аэродинамическими элементами, которые улучшат управляемость, но снижают его эффективность.

Пока нет никакой информации относительно того, когда новые электрические Porsche Taycan появятся на рынке.

Ранее руководитель направления исследований и разработок Porsche Михаэль Штайнер сообщил, что компания готовит к выпуску полностью электрический родстер Boxster на новой платформе. Сейчас прототипы будущей новинки проходят испытания.

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