Унечский район, , 11:46 — REGNUM Ущерб в размере более одного миллиона рублей причинён Унечскому заводу тугоплавких металлов Брянской области. По вине старшего инженера-технолога в цехе загорелась шихтовая смесь, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 21 мая в пресс-службе регионального Следственного комитета.

Пожар на заводе произошёл 22 июня 2020 года. Как установил суд, бывший старший инженер-технолог нарушил требования промышленной безопасности опасного производственного объекта — по его вине в цехе по производству ферросплавов произошло неконтролируемое воспламенение шихтовой смеси, что привело к возгоранию и повреждению промышленного оборудования предприятия, а также конструкций производственного помещения. Заводу причинён ущерб на сумму более одного миллиона рублей.

Приговором суда виновному назначен штраф в размере 90 тысяч рублей. Решение ещё не вступило в законную силу.