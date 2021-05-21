Москва, , 11:40 — REGNUM Один из участников марафона «Новое знание» в Москве попросил, чтобы его мать наградил лично президент России Владимир Путин. Свою просьбу он адресовал пресс-секретарю российского лидера Дмитрию Пескову, выступающему на этом форуме, передает корреспондент ИА REGNUM.

Молодой человек рассказал, что у него есть пять братьев и сестер, а его мать удостоена ордена «Материнская слава». После этого он попросил, чтобы эту награду женщине вручил лично Путин.

«Я обязательно передам эту просьбу президенту. Но, к сожалению, как вы знаете, продолжают действовать ограничения. Но у нас будет День семьи, вы знаете. Так или иначе, мы попросим президента отметить это награждение вашей мамы», — ответил ему Песков.

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