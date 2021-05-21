Лондон, , 11:37 — REGNUM Журналист Мартин Башир, который в 1995 году взял интервью у принцессы Дианы, действовал «обманным путём» и подделал документы, чтобы его получить. Об этом говорится в расследовании, опубликованном 20 мая бывшим судьей Верховного суда Джоном Дайсоном.

Расследование этой давней истории BBC начала в ноябре 2020 года, после того, как брат покойной Дианы, граф Чарльз Спенсер, обвинил Башира в том, что более 25 лет назад этот журналист показал ему поддельные банковские выписки, чтобы войти к нему в доверие и таким образом лично познакомиться с принцессой. В результате Башир добился интервью обманом, а телекомпания BBC покрывала его поступок. Расследование показало, что BBC не соответствовала «высоким стандартам честности и прозрачности».

«Интервью сыграло большую роль в ухудшении отношений моих родителей и с тех пор ранило очень многих», — заявил старший сын принцессы Дианы и принца Чарльза Уильяма.

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Британский телеканал и сам Башир принесли извинения принцам Уильяму и Гарри. Корпорация заявила, что расследование показало «явные недостатки», признав, что ей следовало приложить больше усилий, чтобы разобраться в том, что произошло четверть века назад.

Напомним, в интервью телеканалу BBC, которое стало сенсационным, принцесса Диана впервые публично раскрыла подробности распадающегося брака с принцем Чарльзом.