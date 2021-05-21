Москва, , 11:37 — REGNUM Жителя Кабардино-Балкарии Мурата Сабанова признали виновным в ряде тяжких преступлений, совершенных в Москве. Приезжий с Северного Кавказа в мае 2019 года отравил нескольких жителей столицы с целью дальнейшего ограбления.

Его удалось арестовать. В отношении злоумышленника было возбужддено уголовное дело по факту разбоя, совершенного с применением насилия, опасного для жизни или здоровья, кражи денежных средств, похищения документов. В ходе расследования было установлено, что Сабанов знакомился с потерпевшими в различных районах Центрального административного округа города Москвы.

Он предлагал им выпить напиток с растворенным предварительно в нем веществом седативного свойства. После того как потерпевшие теряли сознание, он завладевал их имуществом, в том числе денежными картами, с которых похищал деньги. Имущество он сдавал в ломбарды и комиссионки. Часть непроданного была обнаружена по месту жительства задержанного. Общий ущерб, который он нанес гражданам, превысил 1 млн рублей.

Всего было задокументировано 25 эпизодов преступлений. Признаны потерпевшими 30 человек, в том числе трое несовершеннолетних. В ходе судебного заседания подсудимый признал вину во всех преступлениях. Суд отправил его в колонию строгого режима на 16 лет.

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