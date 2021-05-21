Архангельск, , 11:36 — REGNUM В Архангельской области стартовали праздничные мероприятия для выпускников школ. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства, последний звонок в регионе прозвенит для 17 тысяч человек.

«Почти для 17 тысяч девушек и ребят в Архангельской области в эти дни пройдет праздник последнего звонка. Сегодня он прозвучит в большинстве областных школ. Школьные годы пролетают как-то особенно быстро, и сегодня выпускники — наша главная надежда и вера в будущее», — написал на своей странице в соцсети губернатор области Александр Цыбульский.

Отметим, что организация праздничных мероприятий стала возможной благодаря улучшению санитарно-эпидемиологической ситуации в регионе и ослаблению ограничительных мероприятий.

Формат проведения торжеств — в классе или на пришкольной территории — каждая образовательная организация выбирала сама с учетом санитарно-эпидемиологических требований, разработанных региональным Управлением Роспотребнадзора.

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве проведение массовых развлекательных мероприятий, в том числе последних звонков, находится под запретом.

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