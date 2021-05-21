Киев, , 11:40 — REGNUM Глава правления компании НАК «Нафтогаз» Юрий Витренко и десятки депутатов Верховной рады Украины подписали открытое письмо к правительствам США и странам ЕС. Они призвали сохранить санкции против газопровода «Северный поток — 2» (СП-2). Об этом сообщила пресс-служба «Нафтогаза».

"Северный поток-2» остаётся основной геостратегической угрозой для Украины и Европы. Мы призываем стороны в Вашингтоне, Берлине и Брюсселе, которые наделены полномочиями и ответственностью, применить все средства, необходимые для остановки этого проекта», — сказано в документе.

Авторы письма обеспокоены предложением Госдепа США отказаться от санкций против швейцарской Nord Stream 2 AG, руководства и сотрудников компании-оператора.

«Обходной трубопровод грозит европейскому единству, противоречит климатическим целям и подрывает общую энергетическую политику ЕС», — сказано в письме.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в сенат США поступило предложение ввести санкции против компании-оператора Nord Stream 2 AG. Инициаторами законопроекта выступили 14 сенаторов-республиканцев.

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