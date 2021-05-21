Санкт-Петербург, 21 мая, 2021, 11:42 — ИА Регнум. Шесть рейсов «Аэрофлота» из петербургского аэропорта «Пулково» задерживаются 21 мая из-за технического сбоя, это следует из электронного табло воздушной гавани Санкт-Петербурга.

Дарья Драй ИА REGNUM Аэропорт «Пулково»

Ранее авиакомпания «Аэрофлот» сообщила о глобальном техническом сбое у поставщика IT-услуг и предупредила, что из-за этого возможны задержки регистрации пассажиров и изменения времени вылета рейсов.

Согласно электронному табло «Пулково», в настоящий момент задерживаются вылеты рейсов на Москву, запланированные на 12:55 мск, а также на 13:50 мск, 14:10 мск, 14:50 мк, 15:55 мск и 17:35 мск.

Кроме рейсов «Аэрофлота», задерживаются два рейса авиакомпаний «Россия» в Махачкалу (10:55 мск) и в Москву (16:00 мск) «Уральских авиалиний».