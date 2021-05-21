Барнаул, , 11:34 — REGNUM Оперативная обстановка с распространением коронавируса в Алтайском крае продолжает оставаться напряжённой. По данным оперативного штаба на 21 мая, общее число жертв SARS-CoV-2 составляет уже 3144 человека, причём 10 из них добавили в сводку за последние сутки.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: создаём «санитарный щит» — все новости»

Среди пациентов с SARS-CoV-2 по-прежнему наблюдается рост количества больных внебольничной пневмонией (13 286 человек, +21 за последние сутки) и ОРВИ (29 815 человек, +36 за последние сутки).

Тяжелобольных насчитывается 154 (за последние сутки данные не изменились), из них 64 подключены к аппаратам ИВЛ (-6 за последние сутки). С начала учебного года коронавирус выявлен у 2510 детей (+2 за последние сутки).

Из общего числа выявленных носителей SARS-CoV-2 (51 035 человек, +63 за последние сутки) новый вирус победили 46 001 человек (+72 за последние сутки).

Читайте также: В Алтайском крае скончались ещё семь пациентов с COVID-19