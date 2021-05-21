Каа-Хемский район, Тува, , 11:34 — REGNUM Прокуратура выявила нарушения при организации пунктов временного размещения для пострадавших от наводнения в селе Сарыг-Сеп Каа-Хемского района. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе надзорного ведомства, проверки были начаты в связи с ухудшением паводковой обстановки.

Следите за развитием событий в трансляции: «Аномальная жара, природные пожары и паводки в России — все новости»

В частности, в пункте на базе спортивной школы не оказалось коек. В центре социальной помощи семье и детям имелась возможность для принятия только 5 детей, в общежитии — лишь 18 койко-мест, что признано недостаточным.

«В целях защиты прав граждан прокуратурой района в администрацию района незамедлительно было внесено представление, по результатам рассмотрения которого нарушения были устранены, пункты временного размещения приведены в соответствие с требованиями законодательства, выделено дополнительно 20 коек-мест», — отметили в прокуратуре.

Между тем, в Каа-Хемской больнице, по данным ведомства, обеспечили полную готовность к приёму граждан.

Читайте также: В Туве готовы 10 пунктов временного размещения для пострадавших от паводка

Читайте ранее в этом сюжете: Прокуратура начала проверки из-за неготовности властей к паводку в Туве