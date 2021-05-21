Иерусалим, , 11:41 — REGNUM Стресс не обязательно «заедать» вредными продуктами, но с помощью определенной диеты можно помочь себе успокоиться с пользой для здоровья. Об этом рассказала изданию «Вести Израиль» ведущий диетолог больничной кассы «Леумит» Хани Скаль-Прилук 21 мая.

По её словам, лучшая диета для снижения стресса — средиземноморская, благодаря высокому содержанию магния, антиоксидантов и витаминов она помогает снять стресс. Для восстановления нервов рекомендуются жиры (грецкие орехи, тыквенные семечки, оливковое масло), белки (морская рыба, курица, яйца), углеводы (овсянка, ржаной цельный хлеб, бобовые, крупы). Из овощей особенно полезны красный болгарский перец, листовой салат, зелень, брокколи, ягоды, фрукты (прежде всего цитрусовые). Обязательно нужно пить воду, отметила она.

Диетолог рекомендует отказаться от злоупотребления кофе, алкоголем и сладостями, так как эти продукты в больших количествах могут только ухудшить состояние стресса, и напоминает про связь между депрессией и чрезмерным употреблением сахара.

Установлено, что слишком большое количество жирной, соленой и сладкой пищи мешает людям справляться с нервным напряжением.