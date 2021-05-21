Тюмень, , 11:33 — REGNUM В Тюменской области снижается число действующих пожаров. Об этом сообщил 21 мая директор регионального департамента гражданской защиты и пожарной безопасности Андрей Михнович.

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На 21 мая в области действует 17 природных пожаров на общей площади 21 337 га.

На их ликвидации участвуют самолёт Ил-76, три вертолета Ми-8 с ВСУ-5 и Ми-26 с ВСУ-15.

Андрей Михнович напомнил тюменцам, что предстоят очередные необычайно жаркие выходные. Сотрудники лесного надзора, органов внутренних дел, Росгвардии в эти дни проведут масштабные рейды по лесным массивам и населенным пунктам.

Отмечается, что в настоящее время в Тюменской области принято решение о возбуждении 15 уголовных дел по фактам повреждения и уничтожения лесных насаждений.