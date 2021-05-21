Москва, , 11:33 — REGNUM Глава компании SpaceX Илон Маск сказал, что он инопланетянин и пришелец из будущего. Об этом он заявил 21 мая во время российского марафона «Новое знание» в Москве.

«У меня часто спрашивают, не инопланетянин ли я. Конечно, инопланетянин. Видите, я же работаю с технологиями», — сказал Маск.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков попросил Маска рассказать о том, как он видит будущее через 50 лет.

В 2019 году Илон Маск высказывался на тему инопланетян. По его мнению, в той части галактики, где находится Земля, инопланетян не существует.

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