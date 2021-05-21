Москва, 21 мая 2021, 11:33 — REGNUM Российская авиакомпания «Аэрофлот» предупредила пассажиров о возможных задержках регистрации на рейсы и изменении времени вылетов, сообщается на сайте авиаперевозчика.
Уточняется, что задержка авиарейсов может быть из-за глобального технического сбоя, у=который произошёлсегодня, 21 мая.
«Аэрофлот» попросил пассажиров отслеживать изменении расписание вылетов на сайтах и на табло аэропортов и принёс извинения за неудобства.
Как сообщало ИА REGNUM, «Аэрофлот» направил в Минтранс инициативу о введении платной регистрации на рейсы в аэропортах.
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