«Аэрофлот» предупредил о задержках рейсов из-за глобального сбоя
Москва, 21 мая, 2021, 11:33 — ИА Регнум. Российская авиакомпания «Аэрофлот» предупредила пассажиров об изменении времени вылетов и задержках регистрации на рейсы. Об этом 21 мая сообщается на сайте авиаперевозчика.
Jonathan Winton Photography
Самолёт «Аэрофлота»
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Уточняется, что задержка авиарейсов может быть из-за глобального технического сбоя.
«Аэрофлот» попросил пассажиров отслеживать изменении расписание вылетов на сайтах и на табло аэропортов и принёс извинения за неудобства.
Как сообщало ИА REGNUM, «Аэрофлот» направил в Минтранс инициативу о введении платной регистрации на рейсы в аэропортах.
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