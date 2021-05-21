Москва, 21 мая, 2021, 11:33 — ИА Регнум. Российская авиакомпания «Аэрофлот» предупредила пассажиров об изменении времени вылетов и задержках регистрации на рейсы. Об этом 21 мая сообщается на сайте авиаперевозчика.

Jonathan Winton Photography Самолёт «Аэрофлота»

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Уточняется, что задержка авиарейсов может быть из-за глобального технического сбоя.

«Аэрофлот» попросил пассажиров отслеживать изменении расписание вылетов на сайтах и на табло аэропортов и принёс извинения за неудобства.

Как сообщало ИА REGNUM, «Аэрофлот» направил в Минтранс инициативу о введении платной регистрации на рейсы в аэропортах.

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