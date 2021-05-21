Москва, , 11:32 — REGNUM Центры по трудоустройству заключенных — это безусловное благо для государства. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 21 мая заявила доцент кафедры статистики РЭУ им. Г.В. Плеханова Ольга Лебединская. Так она прокомментировала инициативу руководителя ФСИН о том, чтобы восполнить нехватку в РФ рабочих рук за счет осужденных.

«Власти РФ уже не первый раз выступают с подобной инициативой. Наказание в виде принудительных работ вновь было актуализировано с 1 января 2017 года. На тот момент спеццентры, в которых создана возможность работы заключенных, были открыты в Тюменской и Тамбовской областях, а также в Ставропольском и Приморском краях, — сказала Лебединская. — С учетом спецучастков система была рассчитана на 900 заключенных, к 2018 года общее число мест достигло 5 тысяч, к 2020 году в 76 территориальных органах ФСИН создано 114 учреждений для отбывания принудительных работ».

При этом Лебединская отметила, что Россия — не единственная страна, которая активно привлекает труд осужденных.

«Например, во Франции к трудовой деятельности привлекается 30−40% заключённых, в Индии заключенные привлекаются к работам в крупных компаниях в самых различных секторах, в Германии — на предприятиях, связанных со слесарным, столярным делом, пошивом одежды и обуви, строительством, садоводством, — рассказала она. — В таких центрах люди работают, могут общаться с родственниками, получают зарплату, погашают иски. Замена наказания происходит лишь по инициативе самого гражданина, а формулировка «принудительные работы» связана лишь с тем, что у отбывающих нет права без уважительной причины отказаться от работы».

Иными словами, как считает Лебединская, речь идет о гуманизации наказания, а не его ужесточении.

«Некоторые его уже рассматривают как узаконенный откуп гражданина от государства. Более того, рассматривается и иной вариант — введение общественных работ и ограниченно оплачиваемых работ. Безусловно, такие центры для государства — благо, так как осужденные практически полностью себя содержат; кроме того, это реальная конкуренция для нелегалов, — сказала экономист. — Да, на данный момент количество отбывающих такое наказание невелико в масштабе всей нашей страны, однако тенденция к росту есть. Есть и потенциальный спрос на таких сотрудников. Речь идет в первую очередь об отдаленных районах и возможности сочетания работы с проживанием на объектах».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее бизнес-омбудсмен Борис Титов заявил, что если к вопросу о замене трудовых мигрантов заключенными подойдут с гуманистической и рационально-коммерческой точки зрения, то эту инициативу можно поддержать.

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