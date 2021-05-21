Москва, , 11:35 — REGNUM Российская сторона подтверждает свою готовность к углублению сотрудничества с Казахстаном в области биологической безопасности. Об этом 21 мая заявила на брифинге официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Мы подтверждаем готовность к углублению сотрудничества с Республикой Казахстан в области биобезопасности на двусторонней и многосторонней основе», — сказала она.

Также Захарова уточнила, что обсуждение всех имеющихся у сторон вопросов должно быть продолжено во время российско-казахстанских межведомственных консультаций по данному вопросу, намеченных на 26 мая в Алма-Ате.

Кроме этого, официальный представитель российского МИД добавила, что также Москва нацелена заключить межправительственный меморандум по вопросам обеспечения биологической безопасности с казахской стороной.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что милитаристским планам Киева соответствует наращивание военной активности НАТО на украинской территории и на Чёрном море.