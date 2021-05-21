Москва, , 11:31 — REGNUM Власти Крыма незаконно внесли изменения в Положение о Форосском парке, предусматривающие возможность строительства и реконструкции в его границах. Об этом написала депутат Государственной думы РФ Наталья Поклонская («Единая Россия») 21 мая в социальных сетях.

Поклонская сообщила о результатах работы по сохранению Форосского парка-памятника. Она уточнила, что прокуратурой возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 260 УК РФ — по факту незаконной рубки и повреждений деревьев, в том числе занесённых в Красную книгу РФ. Также внесено представление прокурора в связи с нарушениями закона со стороны должностных лиц Минприроды Крыма в части выдачи разрешений на строительство в парке, порядка расчёта и оплаты восстановительной стоимости за снос зелёных насаждений.

«Также внесены акты прокурорского реагирования главе администрации города Ялты и в контролирующие органы, которые не должны были допустить подобных фактов. Кроме того, установлен факт незаконного изменения региональными органами власти Положения о парке, предусматривающего впоследствии возможность строительства и реконструкции в его границах без согласия Минприроды России», — написала Поклонская.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в феврале жители Ялты забили тревогу из-за строительных работ, которые начались на территории 200-летнего Форосского парка. Глава Крыма Сергей Аксёнов лишь после того, как скандал дошёл до Кремля, провёл с жителями встречи, на которых подтвердил, что строительство остановлено не будет — на территории парка будут построены корпуса детского лагеря. Власти настаивали, что строительство ведется по закону, а проведенные проверки никаких серьезных нарушений не выявили. Добавим, что в конце апреля власти объявили о приостановке строительных работ в парке до осени — это связано с началом курортного сезона.

Читайте ранее в этом сюжете: Застройка в Форосском парке приостановлена до осени – глава Крыма