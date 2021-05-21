Москва, , 11:35 — REGNUM Военная напряжённость растёт в Афганистане, Россия призывает противоборствующие стороны снизить боевую активность и вернуться к переговорам. Об этом официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила 21 мая на брифинге.

Напряжённость в этой стране нарастает на фоне вывода контингента США и НАТО, бои идут в большинстве афганских регионов. Беспокоит высокий уровень террористической активности — теракты происходят каждый день, террористические группировки на фоне конфликта укрепляют свои позиции, отметила она.

«В этой связи мы призываем противоборствующие афганские стороны в интересах благополучия народа страны и будущего государства снизить уровень боевой активности», — подчеркнула Захарова.

Также она призвала стороны конфликта за период, пока выводятся иностранные войска, приступить к переговорам по национальному примирению.

Как сообщало ИА REGNUM, правительственные силы Афганистана продолжают борьбу с боевиками движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

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