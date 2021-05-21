Вашингтон, , 11:28 — REGNUM Пресс-секретарь администрации президента США Джен Псаки отказалась отвечать прямо на вопрос о том, имеются ли у Белого дома доказательства того, что источником нового коронавируса не стала утечка патогена из биологической лаборатории в китайском городе Ухань, сообщает New York Post.

«Я бы предостерегла вас от опровержения отрицательного ответа —что, на наш взгляд, никогда не является ответственным подходом, когда дело доходит до выяснения коренных причин пандемии, унесшей жизни сотен тысяч людей в Соединенных Штатах», — отметила Псаки в ответ на заданный корреспондентом Fox News Питером Дуси вопрос.

«Я скажу, что мы по-прежнему считаем, что необходимо провести независимое и прозрачное расследование, и это должно произойти при сотрудничестве и с использованием данных, предоставленных китайским правительством, — продолжила Псаки. — У нас недостаточно информации».

Ранее, 20 мая, республиканцы в Комитете по разведке палаты представителей выпустили отчет, в котором утверждалось, что имеются «существенные косвенные доказательства» того, что вирус возник в результате утечки в Уханьском институте вирусологии, а федеральное правительство «могло финансировать или сотрудничать» в исследовании, которое привело к этому.