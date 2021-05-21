Вашингтон, 21 мая 2021, 11:28 — REGNUM Пресс-секретарь администрации президента США Джен Псаки отказалась отвечать прямо на вопрос о том, имеются ли у Белого дома доказательства того, что источником нового коронавируса не стала утечка патогена из биологической лаборатории в китайском городе Ухань, сообщает New York Post.
Ранее, 20 мая, республиканцы в Комитете по разведке палаты представителей выпустили отчет, в котором утверждалось, что имеются «существенные косвенные доказательства» того, что вирус возник в результате утечки в Уханьском институте вирусологии, а федеральное правительство «могло финансировать или сотрудничать» в исследовании, которое привело к этому.