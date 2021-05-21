Советский, Югра, , 11:28 — REGNUM В Югре приведено в нормативное состояние 3,5 километра Северного широтного хода. Об этом сообщает региональный департамент общественных и внешних связей.

В его состав входят дорога на подъезде к аэропорту Советского и на участке трассы «Советский — Ловинское месторождение» со 101 по 103 километры.

Общественники оценили работу подрядной организации «Северавтодор». Оба участка были капитально отремонтированы в ходе реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги». Были заменены асфальтобетонное покрытие, укрепление обочин и откосов, устройство остановочных павильонов, переходно-скоростных полос.