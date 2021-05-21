Санкт-Петербург, , 11:36 — REGNUM В Ленинградской области с начала массовой вакцинации от коронавирусной инфекции привилось более 168,6 тыс. жителей. Это составляет 8,9% от численности постоянного населения региона, или 18,74% от планового количества прививаемых.

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В планах у региональных властей — привить 900 тыс. жителей для создания коллективного иммунитета. По данным Петростата, общая численность жителей Ленобласти на 1 марта 2021 года составляла 1 млн 892 тыс. человек.

Как рассказали 21 мая ИА REGNUM в пресс-службе комитета по здравоохранению региона, всего с начала пандемии в Ленинградскую область поставлено 197 922 комплекта доз вакцины, среди них 186 702 комплектов препарата «Гам-Ковид-Вак» («Спутник V»), 8100 — «ЭпиВакКорона», 3120 — «КовиВак».

"Привито всего по Ленобласти 168 679 человек. Из них «Гам-Ковид-Вак» — 164 554 человека, «ЭпиВакКорона» — 3126 человек, «КовиВак» — 1 тысяча жителей. Расход вакцины составил 85,2%», — отметили в комздраве.

В том числе привито 6074 медицинских работника, 5261 работник образования, 2317 работников соцзащиты, 4238 сотрудника силовых структур.

«Полностью привиты 132 758 человек — 78,7% от всех привитых, — пояснил собеседник агентства. — В предыдущие сутки привито 4646 человек, в том числе 2302 человека закончили вакцинацию».

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