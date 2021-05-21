Тула, , 11:24 — REGNUM На посту главного тренера тульского «Арсенала» останется Дмитрий Парфёнов. Об этом 20 мая заявил руководитель команды Гурам Аджоев.

По словам Аджоева, Парфёнов и тренерский штаб возглавили команду по ходу чемпионата и сумели сохранить место в премьер-лиге.

«Все понимают, что это не наше место в таблице. Тем не менее, на данном этапе задача решена. Поэтому Парфёнов останется главным тренером команды и будет готовить её к новому сезону», — цитирует Аджоева «Спорт-Экспресс».

Напомним, Парфёнов стал главным тренером «Арсенала» в ноябре 2020 года. В прошедшем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) клуб занял 14-е место, набрав 23 очка.