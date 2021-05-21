Москва, , 11:26 — REGNUM Большинство жителей России (52%) чаще всего следят за информацией о коронавирусе в стране и в мире, чем за другими новостями, приводит данные исследовательский центр портала Superjob.ru.

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Для сравнения, за динамикой курса доллара и евро следят 44% опрошенных, за изменением цен на нефть — 26%. Новости о коронавирусе чаще отслеживают женщины, чем мужчины — 56% против 49%.

Курсами валют и ценами на нефть чаще интересуются мужчины, чем женщины — 48% против 39% и 31% против 19%. За данными о коронавирусе, колебаниями валют и цен на нефть наблюдают люди старше 45 лет — 56%, 52% и 33% соответственно.

Опрос проведён 4—14 мая 2021 года. Опрошены 1600 граждан РФ старше 18 лет в 393 населенных пунктах.

Как сообщало ИА REGNUM, еще не сделавшим прививку от COVID-19 жителям России необходимо пройти вакцинацию, заявил 21 мая пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

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