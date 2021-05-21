Москва, 21 мая, 2021, 11:25 — ИА Регнум. Двойные стандарты являются одной из разновидностей фейков. Об этом 21 мая заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на марафоне «Новое знание» в Москве, передает корреспондент ИА REGNUM.

Kremlin.ru Дмитрий Песков

«Двойные стандарты — обычно мы говорим о них как-то отдельно, но в конце концов это тоже разновидность фейков», — сказал Песков.

По его словам, эти технологии применяются уже давно. Зачастую России приходится испытывать их на себе. Причем данная разновидность фейков, по мнению представителя Кремля, является наиболее циничной.

В качестве примера двойных стандартов он привел бытовой случай, когда человек случайно разбивает тарелку и спроецировал различные реакции на этот инцидент.

«Вы разбили тарелку: можно сказать — на счастье, а можно сказать — да у вас руки не из того места растут!» — сказал Песков.