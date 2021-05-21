Лондон, , 11:26 — REGNUM Британский производитель кузовов Radford совместно с автокомпанией Lotus Cars Limited планируют выпустить спецсерию двухместного спорткара Project 62 тиражом в 62 экземпляра. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Новинка получит среднее расположение двигателя. В основу экстерьера машины лёг дизайн гоночного автомобиля Lotus Type 62.

Стоит отметить, что каждый из 62 автомобилей будет иметь свои собственные особенности, реализованные в соответствии с пожеланиями заказчика. Дилеры уже открыли приём заявок на британскую новинку.

Те, кто заказал новые спортивные модели, будут приглашены на эксклюзивное однодневное мероприятие на треке с чемпионом мира «Формулы 1» FIA Дженсоном Баттоном.

Ранее в компании Lotus сообщили, что 6 июля 2021 года планируют представить последнюю машину с двигателем внутреннего сгорания — это спорткар Emira. В его основу модели ляжет новая платформа, а в качестве силового агрегата покупателям будут предложены несколько моторов.

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