Саратов, , 11:28 — REGNUM Полномочный представитель президента РФ в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров 21 мая прибыл с рабочим визитом в Саратовскую область, сообщает пресс-служба полпреда.

Ожидается встреча Игоря Комарова с губернатором области Валерием Радаевым. Делагация посетит спортивно-туристский лагерь «Туриада». Полпред пообщается с молодыми людьми и наградит победителей соревнований. Также он обсудит с губернатором основные задачи, стоящие перед Саратовской областью, проведет совещание по общественно-политическому развитию региона, посетит социально-значимые объекты.

Как сообщало ИА REGNUM, спортивно-туристский лагерь Приволжского федерального округа «Туриада» открыли 18 мая в Саратовской области. Сюда съехались более 600 ребят из всех регионов ПФО, выигравшие местные этапы. По традиции проживают участники лагеря в палаточном городке.

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