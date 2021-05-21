Джакарта, , 11:21 — REGNUM Индонезийская компания PT Bio Farma нацелена на производство 122,5 млн доз вакцины Sinovac в октябре этого года для удовлетворения потребностей в вакцинации от коронавируса, сообщает Kompas.

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Ранее в Индонезию доставили нерасфасованную партию китайской вакцины Sinovac.

Компания PT Bio Farma планирует производить от 10 до 15 млн доз сырья в месяц на двух производственных объектах Bio Farma в Бандунге.