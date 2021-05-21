Киев, , 11:25 — REGNUM Национальная комиссия Украины, которая занимается государственным регулированием в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ, регулятор), собирается на период до 1 октября нынешнего года запретить поставки электроэнергии из Белоруссии и России. Это следует из обнародованной на сайте регулятора повестке дня заседания, в которой рассмотрение данного вопроса намечено на 26 мая.

«Ограничить пропускную способность для импорта электрической энергии на Украину, которая будет предлагаться на месячных и суточных аукционах, в части межгосударственных сечений между Украиной и государствами, которые не являются членами Энергетического сообщества, до 0 МВт», — говорится в сообщении.

Также указывается, что данный документ начнет действовать в день, когда он будет принят и будет действителен до 1 октября нынешнего года.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 мая президент Украины Владимир Зеленский пообещал высказать откровенное мнение о президенте России Владимире Путине после завершения войны.