Губкин, Белгородская область, , 11:23 — REGNUM Виновной в покушении на убийство признана 18-летняя жительница Губкина Белгородской области. Девушка на вечеринке вытолкнула из окна четвёртого этажа свою знакомую, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 21 мая в пресс-службе регионального Следственного комитета.

Компания молодёжи собралась вечером 14 июня 20 210 года в одной из квартир многоэтажного дома. 17-летняя на тот момент подсудимая в состоянии алкогольного опьянения заподозрила свою 15-летнюю знакомую в краже телефона. Она силой затащила девочку на кухню, спровоцировала конфликт, мешала проходу и угрожала подростку убийством. Потерпевшая села на подоконник у открытого окна.

«Понимая, что квартира находится на четвёртом этаже и падение с такой высоты повлечет тяжкие последствия, подсудимая намеренно вытолкнула потерпевшую из окна. Нахождение рядом большого количества людей и своевременно оказанная медицинская помощь сохранили девочке жизнь, её здоровью причинен тяжкий вред», — уточнили детали уголовного дела в СК.

Суд приговорил девушку в шести годам лишения свободы в колонии общего режима с последующим ограничением свободы на один год.