Улан-Удэ, , 11:20 — REGNUM Оперативный штаб по борьбе с коронавирусом в Бурятии начал ужесточение мер в связи с ухудшением эпидситуации. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства, принято решение о сокращении максимального числа участников для мероприятий в помещениях.

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«Теперь допускается их проведение с загрузкой помещения не более 50% от пропускной способности. Это условие касается и театров, кинотеатров», — отметили в правительстве.

Пострадать от этих мер может международный музыкальный фестиваль «Голос кочевников». Глава региона Алексей Цыденов поручил проработать вопросы осуществления контроля пропуска зрителей по всему периметру фестиваля.

Как сообщало ИА REGNUM, по решению оперштаба на массовые мероприятия будут пускать только людей с отрицательными результатами теста на коронавирус или после прививки. Справки о перенесении заболевания приниматься не будут.

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