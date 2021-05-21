Москва, , 11:20 — REGNUM Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление, по которому дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, получат необходимый уход и сопровождение. Об этом 21 мая сообщает сайт правительства России.

Отмечается, что сейчас уход и присмотр за сиротами не входят в список предоставляемых медуслуг и не относится к видам деятельности детдомов. Для оказания помощи привлекают волонтёров и НКО, что ставит детей в зависимость от возможностей этих организаций.

«Помогать маленьким пациентам в стационарах будут работники детских домов. В то же время к этой работе по-прежнему разрешается привлекать волонтёров, некоммерческие организации и благотворительные фонды», — рассказали в правительстве.

При этом регионы смогут самостоятельно установить порядок сопровождения детей.