Сеул, , 11:22 — REGNUM Правительство Южной Кореи приняло решение продлить текущий уровень социального дистанцирования ещё на три недели, до 13 июня. Об этом сообщает KBS со ссылкой на премьер-министра страны Ким Бу Гёма.

Данное заявление он сделал 21 мая в ходе заседания Центрального штаба по борьбе со стихийными бедствиями, чрезвычайными ситуациями и катастрофами.

Решение принято в связи с тем, что число новых случаев заражения коронавирусом превышает 500 человек в день, а число инфицированных, источники заражения которых не удаётся отследить, продолжает расти.

Напомним, что в столичном регионе действует второй уровень социального дистанцирования, в остальных регионах страны — полуторный уровень.

В рамках действующих мер запрещены мероприятия с участием более четырёх человек. Предприятия общественного питания, тренажёрные залы, караоке, крупные супермаркеты могут по-прежнему работать до 22 часов.