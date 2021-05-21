Москва, , 11:19 — REGNUM Руководитель компаний SpaceX и Tesla Илон Маск не исключил существования внеземной жизни. Об этом он рассказал во время марафона «Новое знание» в Москве.

При этом Маск уточнил, что пока ее никто не видел. Он также добавил, что необходимо развивать взаимодействие человека и искусственного интеллекта, чтобы «расширять границы сознания».

Человеческое сознание похоже на свечу, пламя которой мерцает в темноте, отметил Маск.

Как сообщало ИА REGNUM, основатель компаний SpaceX и Tesla Илон Маск принимает участие в марафоне «Новое время» в Москве по приглашению пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова.

В ходе форума американский бизнесмен рассказал российской молодёжи о будущем автомобилей, а также анонсировал появление в России представительства Tesla.