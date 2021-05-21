Ростов-на-Дону, , 11:19 — REGNUM В Ростовской области в целях сохранения донских лесов от пожаров продлили запрет на посещение зелёных зон. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном министерстве природных ресурсов и экологии 21 мая.

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Ограничительные меры предприняты в связи с прогнозируемым установлением высокой и чрезвычайной пожароопасности на территории Ростовской области. Запрет не распространяется на въезд транспорта лесопожарных формирований, оперативных служб, пожарных частей, аварийно-спасательных формирований и патрульных групп.

Пока ограничения действуют до 11 июня 2021 года включительно. Вероятнее всего, такие меры противопожарной безопасности будут продлены.

В настоящее время в донских лесах продолжается мониторинг пожарной опасности.