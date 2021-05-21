Екатеринбург, , 11:18 — REGNUM В Арбитраж Свердловской области поступил банкротный иск, ответчиком по которому выступает АО «Верхнетуринский машиностроительный завод», входящее в дивизион госкорпорации «Ростех». Иск к производству пока не принят, передаёт ИА REGNUM.

Иск Kad.arbitr.ru

Исковое заявление от ООО «Элмет» подано 21 мая 2021 года. В качестве арбитражного управляющего предлагается участник саморегулируемой организации «Развитие».

Подаче банкротного иска предшествовал финансовый спор, по которому после пересмотра дела в пользу «Элмета» было взыскано «11 801 046 руб. 44 коп., в том числе 10 865 666 руб. 22 коп. долга и 935 380 руб. 22 коп. процентов за пользование чужими денежными средствами».

По данным ЕГРЮЛ, завод учрежден в 2012 году, но ведёт свою историю с 1735 года. Предприятие входит в концерн «Техмаш» госкорпорации «Ростех».